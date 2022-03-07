Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü

07.03.2022 23:56

Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü.

Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü.

Rusya'nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de 1 Rus savaş uçağı düşürdüklerini duyurarak, "21.10'da düşman uçağı Kiev yakınlarındaki bir hava sahasında vuruldu" dedi.

Zaluzhnyi'in bu duyurusundan önce ise Jitomikr-Kiev karayolu üzerinde seyreden Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının yine Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu. - KİEV

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Jitomir, Savaş, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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