Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor - Son Dakika
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Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

13.03.2022 20:33

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde de devam ederken, çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde de devam ederken, çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi sürüyor.

Başkent Kiev yakınlarındaki Buça'da mahsur kalan siviller, özel araçları ve bölgeye gönderilen çok sayıda otobüsle tahliye edildi.

Özel araçlarıyla bölgeden kaçan sivillerin araçlarının camına yapıştırdıkları kağıtlara "çocuk", "tahliye" yazdıkları görüldü.

Araçlardan bazılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı gözlendi.

Ukrayna güvenlik güçleri, "Rus sabotajcıların" başkente girmesini önlemek için özel araçlarıyla tahliye edilenlere kimlik kontrolü yaptı. Özel araçlarıyla gelenler kimlik kontrolünün ardından Kiev'e giriş yaptı.

Araçları olmayanlar ise Ukrayna yönetimince bölgeye gönderilen otobüslerle tahliye edildi.

Kiev yakınlarındaki tahliye noktasına ulaşan Ukraynalılardan bazıları, yaşadıkları stres nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.

Tahliye edilenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.

Otobüsle tahliye edilen 73 yaşındaki Ludmila, tahliye noktasında ulaşınca gözyaşlarını tutamadı.

Çatışmalarda kendi evinde herhangi bir hasar oluşmadığını belirten Ludmila, "Evime bir şey olmadı ama yakındaki Yablonka tamamen yok edildi. Sokaklarda çok sayıda ceset var. Sivillerin psikolojisi bozuldu. İşgal altında gibiydik." dedi.

Ludmila, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Buça'daki evinde kaldığını ve evinde sığınak bulunmadığını ifade etti.

Tahliye haberini duyduktan sonra evinden ayrılarak buraya geldiğini belirten Ludmila, "Çocuklarım yurt dışında ve çok endişelilerdi. Ne su ne gaz ne de elektrik vardı. Korkunçtu." diye konuştu.

Çatışmaların etkisini üzerinden atamayan Ludmila, nereye gideceğini ve ne yapacağını bilmediğini sözlerine ekledi.

Ukraynalı dernekler tarafından getirilen yemek ve içecekler tahliye noktasında sivillere ikram edildi.

Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor

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Brovary bölgesindeki siviller tahliye ediliyor Brovary bölgesindeki siviller tahliye ediliyor Ukrayna'da sivillerin savaştan kaçışı devam ediyor Ukrayna'da sivillerin savaştan kaçışı devam ediyor

Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor - Son Dakika


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