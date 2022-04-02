Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi - Son Dakika
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Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

02.04.2022 11:42
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusunun Kiev'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi. Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı. - KİEV

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi - Son Dakika
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