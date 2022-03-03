(KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: "Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler" - Son Dakika
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(KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: "Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler"

03.03.2022 20:43

- Zelenskiy'den Rusya'ya: "Odessa'yı da yok etmek istiyorlar ama yalnızca Karadeniz'in dibini görecekler" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Odessa'yı da yok etmek istiyorlar.

- Zelenskiy'den Rusya'ya: " Odessa'yı da yok etmek istiyorlar ama yalnızca Karadeniz'in dibini görecekler"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Odessa'yı da yok etmek istiyorlar. Ama yalnızca Karadeniz'in dibini görecekler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları devam ederken sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna kendini savunmaya devam edecek" dedi.

Rusya'nın saldırılarını başlattığı ilk saatler ve günlerin son derece zor olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ancak Ukraynalılar, birleşerek güçlü bir şekilde mücadele etti. Bu böyle devam edecek. Dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerinin Ukraynalıların direnişi ile yavaşladığını aktaran Zelenskiy, "Savunmamızın tamamı tutuluyor. Düşmanın hiçbir stratejik başarısı bulunmuyor" açıklamasını yaptı. Rusya'nın taktik değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve bomba saldırıları topraklarımızda önemli bir başarı elde edemediklerinin itirafıdır" ifadelerini kullandı.

"Çatışmaların ilk haftası oldukça zordu"

"Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istilasına karşı galip gelecektir" diyen Zelenskiy, Covid-19'un 2 yıl önce ilk kez tespit edildiği Ukrayna'nın yaklaşık 1 hafta önce ikinci kez yeni bir virüs tarafından saldırıya uğradığını sözlerine ekledi. Zelenskiy, "Çatışmaların ilk haftası oldukça zordu. Ancak birleştik, bu nedenle güçlüyüz ve bu nedenle de direndik" dedi.

Kiev'in bu gece de bir füze saldırısına uğradığını söyleyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava savunma sistemimiz aktif oldu. Herson, İzyum ve hava saldırılarına uğrayan diğer şehirler pes etmedi. Aynı zamanda Odessa'yı da yok etmek istiyorlar. Ama yalnızca Karadeniz'in dibini görecekler. Rusya'nın hedefi Hakov'daki Assumption Katedrali oldu. Savaşlarda katedraller Harkov halkı için sığınaklardır ama şimdi vuruldu. Katedralleri restore edeceğiz. Savaşın izleri kalmayacak. Her bir evi, her bir caddeyi, her bir sokağı restore edeceğiz."

Rusya'ya karşı, "Yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Şehirlerimizi, insanlarımızı yok etmeye geldiniz" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ukrayna, müttefiklerinden ve gerçek dostlarından her geçen gün daha fazla silah desteği alıyor. Ukrayna, yabancı gönüllülerle görüşmeye devam ediyor. Bir okyanustan diğer okyanusa kadar toprağımız yok. Nükleer silahlarımız yok. Dünya pazarını petrol ya da gaz ile doldurmuyoruz. Ama insanlarımız ve topraklarımız var. Bu bizim için altın değerinde. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok, itibarımız ve özgürlüğümüz var. Bu bizim için en büyük hazine. Defalarca kez bizi bitirmek istediler ama başarısız oldular. Bizi yeryüzünden silmek istediler, başarısız oldular. Bizim sessiz olmamızı istediler. Ama tüm dünya bizi duydu. Artık evinize gidin."

(KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler
(KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler
(KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler

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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: 'Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: (KİEV)- Zelenskiy'den Rusya'ya: "Odessa'yı da Yok Etmek İstiyorlar Ama Yalnızca Karadeniz'in Dibini Görecekler" - Son Dakika
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