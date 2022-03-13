Kievliler metro istasyonlarında yaşamlarına devam ediyor - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası metro istasyonlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 18 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın hava saldırılarından korunmak için sığınağa çevrilen Palats Ukraina Metro İstasyonu'nda halk hayatını sürdürmeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kim olduğunu ve ne yapmak istediğini herkesin bildiğini ifade eden Ukraynalı bir kadın, "Merhaba canlarım. Biz zaferimize inanıyoruz. Herkes Putin'in kim olduğunu ve nereye doğru gitmek istediğini biliyor. Sığınak da bir buçuk haftadır kalıyorum. Bizim kadınlarımız yenilmezdir. Metroda bile sevdiklerimiz ve yakınlarımız için konforlu bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Evlerine gidemeyenler buralarda kalıyor. Yemek ihtiyacını gideremeyenlere yardımseverler gıda yardımında bulunuyor. Direniyoruz ve zafere inanıyoruz. Oğullarım bana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek bile hediye ettiler. Şu an herkesin barışa ihtiyacı var. Hepimiz endişeleniyoruz. Burası çok soğuk tabii ki evimiz daha iyi. Gençlerimiz için endişeleniyoruz önemli olan onların sağ ve sağlıklı olması" dedi.

"BELARUS'TA UKRAYNA'YLA İLGİLİ BİR ŞEY GÖSTERİLMİYOR"

Belarus'ta bir tanıdığı olduğunu ve Ukrayna'da olan bitenlerim Belarus basınında gösterilmediğini ifade eden bir başka Ukraynalı kadın ise, "Benim Belarus'ta bir tanıdığım var. Ukrayna'da olanlarla ilgili Belarus'ta hiçbir şeyin gösterilmediğini söyledi. Konuşuyoruz burada olanları kendisine iletiyorum. Onlar şu an şoktalar" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)