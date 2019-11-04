Son Dakika Haberleri: KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Kadın girişimcilerin iş kurma yollarında bir çok sorun var"
Son Dakika Güncel KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, 'Kadın girişimcilerin iş kurma yollarında bir çok sorun var'

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Kadın girişimcilerin iş kurma yollarında bir çok sorun var"

7 saat önce

Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 8 Kasım Günü Kayseri Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası ve Akredite KOBİ Danışmanları Derneği KODD'nın düzenleyeceği bir seminerle, hem kadın girişimcilerin hem de işletme sahiplerinin bilgileneceğini söyledi.

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu,

Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 8 Kasım Günü Kayseri Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası ve Akredite KOBİ Danışmanları Derneği KODD'nın düzenleyeceği bir seminerle, hem kadın girişimcilerin hem de işletme sahiplerinin bilgileneceğini söyledi.


Kayseri'de kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla aradıkları çareyi, mikrokredi desteğine finans katkısı sunan KİGDER ile bulmaya devam ediyor. KİGDER'in finans desteği sağladığı mikrokrediden yararlanan kadınlar küçük ölçekte başlattıkları işlerini açtıkları işletmelerle büyütüyor. Dünyaya geliş amaçlarının yalnızca ev kadınlığı yapmak olmadığına inanan kadınlar, el emeği göz nuru eserleri ortaya koymak ve satışını gerçekleştirerek ev ekonomisine katkı sunuyorlar.


KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Kayseri'de 8 Kasım günü düzenlenecek olan seminerle daha önce KOSGEB destekli girişimcilik eğitimi alan kadınlarla yapmış oldukları bir anket çalışmasının sonuçlarının örtüştüğünü söyledi. Dr. Karaoğlu, "Kayseri'de kadın girişimcilerin iş kurma yollarında bir çok sorunları var. - KAYSERİ

Sema Karaoğlu, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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