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KİGDER Korosu ZİÇEV yararına konser verecek

6 saat önce

Kayseri'de, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Korosu, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenleyecek.

KİGDER Korosu ZİÇEV yararına konser verecek, System.String[]

Kayseri'de, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Korosu, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenleyecek.

KİGDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle ev kadınlarının ev ekonomisine katkısı ve meslek edindirme konuları başta olmak üzere farkındalığa dayalı faaliyetler yürüten dernek, 3 Aralık Salı akşamı ZİÇEV Kayseri Şubesi yararına konser düzenleyecek.

ZİÇEV Kayseri Şubesini ziyaret eden KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak misyonlarının kadınları her alanda güçlendirmek olduğunu belirtti.

Karaoğlu, "Bu tarz okulların güçlendirilmesi dolayısıyla kadını güçlendirecek. O nedenle biz böyle bir konserle böyle bir okula yardımcı olmayı planladık. Bizim asıl amacımız kadınları güçlendirmek, kadınlara destek olmak. 3 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de Kadir Has Kongre Merkezindeki konserimize tüm Kayserilileri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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