Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı - Son Dakika
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Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

07.07.2022 14:19
Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, hayırsever iş insanı Turan Durmuşoğlu tarafından yaptırılan cami, Vali Kadir Ekinci'nin katımıyla hizmete girdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, hayırsever iş insanı Turan Durmuşoğlu tarafından yaptırılan cami, Vali Kadir Ekinci'nin katımıyla hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Darköprü (Hurs) köyündeki "Menekşe-Hüseyin Durmuşoğlu Camisi" hizmete açıldı.

Vali Ekinci, programda yaptığı konuşmada, yeryüzünün dört bir yanındaki camileri Kabe-i Şerif'in birer şubesi olarak gördüklerini belirtti.

Camilerin medeniyetin en önemli simgeleri ve milletin yerleştiği coğrafyalara vurduğu ölümsüz mühürleri olduğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde nasıl ilk işi bir mescit inşa etmek olduysa, bizim milletimiz de hamdolsun gittiği yerlerde ilk önce cami inşa ederek hayatı camiden başlayan ve cami etrafında şekillenen bir örnekliğe dönüştürmüştür. Çünkü bizim için camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştiği eğitim mekanları, istişare alanlarıdır."

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Kaynak: AA

Ekinci, Kiğı, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı - Son Dakika
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