Son Dakika Haberleri: Kiğılı, Balkan seferine Sırbistan’la başladı

Kiğılı, Balkan seferine Sırbistan’la başladı

5 dakika önce

Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi.

Kiğılı, Balkan seferine Sırbistan’la başladı, System.String[]
Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 mağaza açma hedefi bulunan marka, yurtdışındaki 28'inci mağazasını Sırbistan'da açtı. Kiğılı'nın Balkanlarda bir sonraki durağı Romanya olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:23 

Ekonomi
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