Kiğılı, Balkan seferine Sırbistan’la başladı
5 dakika önce
Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi.
Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 mağaza açma hedefi bulunan marka, yurtdışındaki 28'inci mağazasını Sırbistan'da açtı. Kiğılı'nın Balkanlarda bir sonraki durağı Romanya olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:23
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