Kiğılı'dan "14 Şubat Sevgililer Günü" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiğılı'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' kampanyası - Son Dakika

Kiğılı'dan "14 Şubat Sevgililer Günü" kampanyası

7 saat önce

Kiğılı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alternatiflerini, indirimler eşliğinde müşterileriyle buluşturuyor.

Kiğılı'dan

Kiğılı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alternatiflerini, indirimler eşliğinde müşterileriyle buluşturuyor.

Kiğılı açıklamasına göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonla şık görünmek isteyenler ve stil sahibi erkeklere 14 Şubat şıklığı armağan etmek isteyenler Kiğılı'da buluşuyor.


Nefes alan nanoteknolojik, yüzde yüz pamuk kumaşlardan farklı stillerdeki gömleklere, Kiğılı'nın koleksiyonlarını süsleyen kravat ve mendillerden atkı, bere ve eldivenlere kadar sayısız seçeneğe, Kiğılı mağazalarından ve Kigili.com'dan ulaşmak mümkün.

Şık görünmek isteyenler için daha fit ve modern görünüm vadeden Sevgililer Günü özel koleksiyon ve parçaları, yüzlerce farklı seçenek ve renk alternatifini bir arada sunuyor.

Aksesuar tasarımında ise farklı ürünleriyle öne çıkan markanın deri kartlık, cüzdan ve kemer modelleri öne çıkan hediyeler arasında.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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