Üye Girişi
Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri - Son Dakika

Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri

10.06.2021 13:02
Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri, System.String[]

Kiğılı, Babalar Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Kiğılı, Babalar Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, Babalar Günü'nde, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan sayısız hediye seçeneği sunuyor. Terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler, her yaştan babaya zengin renk ve model skalasıyla da birçok kombin seçeneği yaratıyor.

Teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan gömlekler; rahatlık ve yumuşaklık hissi yaşatırken, hava geçirgenliğinin yüksek olması sebebiyle serin tutma ve daha fazla nefes alabilme özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Leke tutmaz, ütü istemez materyalleri bir arada barındıran organik liflerin kullanıldığı gömlekler konfor sağlıyor.

Kiğılı, yaz aylarının kurtarıcı parçalarını fonksiyonel özelliklerle tasarladı. Yüzde 100 pamuk ipliği ile hazırlanan Flora ve Ice Berg tişörtler, teri emerek kavurucu sıcaklarda bile serin tutuyor. Tişörtler, günlük yaşamın her anında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Klasik ve slim fit seçeneklerini barındıran modeller, giyim tarzını sadelik üzerine kuranlar için V yaka düz tişört ve bisiklet yaka düz tişörtler ile sade ve hoş bir görünüm sunuyor.

Daha şık bir rahatlığı tercih edenler için ise polo yaka tasarım tişörtlerden hareketlilik kazandırılmış yaka detaylı tişörtlere kadar geniş bir alternatif sunuluyor. Babalar Günü'nde her tarza uygun modeller, farklı kampanyalar ve hediye setleri Kigili.com'da ziyaretçilerini bekliyor.

Ücretsiz kargo hizmeti

Online mağazaları kigili.com ve abdullahkigili.com adreslerinden 7/24 hizmet vermeye devam eden marka, ürünlerin en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm siparişleri 1-2 gün içerisinde kargoya teslim ederek ücretsiz kargo hizmeti sağlıyor.

Bu süreçte online siparişler, şikayet kaydı gibi tüm işlemlerin takip edilmesi ve her türlü sorun için destek.kigili.com.tr adresi 7/24 hizmete sunuluyor.

Çağrı merkezi ekibi evden çalışma modeli ile müşterilere destek olarak onları dinlemeye devam ediyor. Mesai saatleri içerisinde 0850 250 1938 numaralı hattan Kiğılı destek ekibine ulaşılabiliyor.

Münir Karaloğlu, Babalar Günü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor 13:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı         
13:18
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:48:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement