Kiğılı'dan "Gözü Kara İndirim" kampanyası

Kiğılı, "Gözü Kara İndirim" kampanyasıyla sonbahar-kış sezonu ürünlerinde 1 alana 1 bedava indirim imkanı sunuyor.

Kiğılı açıklamasına göre, gardırobu baştan aşağı yenileme imkanı sunan "Gözü Kara İndirim" kampanyası; mont, triko, gömlek, pantolon, t-shirt gibi geniş yelpazedeki tüm ürünleri kapsıyor.

Birçok ürünün yer aldığı sonbahar-kış sezonu tasarımları özel fiyatlarla Kiğılı.com ve tüm Kiğılı mağazalarında tüketicilere sunuluyor.