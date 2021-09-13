Kiğılı'dan "Şehre dönüş" kampanyası

Kiğılı yeni sezonda yüzde 50 indirime ek ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne ise yüzde 25 indirimli "Şehre dönüş" kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte şehre dönüş başlarken Kiğılı hem iş hayatında hem de günlük hayatta şık olmak isteyenlerin gardırobunda bu sezon da yerini almaya hazırlanıyor.

Erkeklerin yeni sezona en tarz hali ile başlaması için "Şehre dönüş" kampanyası hazırlayan Kiğılı, şehir hayatının her alanında şık olmak isteyenlere indirimler sağlıyor.

Yeni sezon ürünlerinde yüzde 50 indirime ek ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne ise yüzde 25 indirim sunan Kiğılı, erkeklere günlük hayatlarında ve iş yaşamlarında giyebileceği birbirinden şık seçenekler sunuyor.

Kampanya, tüm yeni sezon ürünlerde geçerli olurken birçok banka kartına vade farksız taksit imkanı bulunuyor. Kiğılı sonbahar-kış koleksiyonunda yer alan birbirinden şık takım elbiselerden gömleklere, ceketlerden tişörtlere kadar yüzlerce ürün indirimli olarak müşterilerin kombinlerinde yer alacak.