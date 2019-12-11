Kiğılı, geleceğe can veriyor - Son Dakika
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Kiğılı, geleceğe can veriyor

6 saat önce

Sosyal medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nın ilk tohumlarını attı.

Kiğılı, geleceğe can veriyor, System.String[]

Sosyal medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nın ilk tohumlarını attı.


Kiğılı, İzmir'de ormanların sesi olarak binlerce fidana can veriyor. Ağustos ayında Türkiye'nin "ciğerini yakan" ve gündeme oturan orman yangınlarına karşı duyarlılık örneği sergileyen marka, "Türkiye'de ormanların sesi yok oluyor" sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında, İzmir'in yeniden ağaçlandırılmasına öncülük ederek Kınık sahasında 5 bin ağaçlık Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandırdı. Türkiye genelinde başlatılan kampanya kapsamında #1FİDAN1CAN etiketi ile kampanyada öncü rol oynayan Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı iş birliği ile fidanların dikimi için harekete geçti. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Kiğılı Mağazalar Direktör Yardımcıları Yeşim İnanır Koç ve Harun Özkaya ile 11 İzmir mağaza müdürünün katıldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, fidanlar toprakla buluştu. Kiğılı İzmir mağazalarından eylül, ekim ve kasım ayları boyunca yapılan alışverişler, Kiğılı Ormanı'na katkı sağlarken, fidan dikimi yılsonuna kadar devam edecek.


"Desteğimiz uzun yıllar sürecek"


İzmir'de hayata geçen Kiğılı Ormanı'nın açılışında konuşan Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Kiğılı olarak Ege Orman Vakfına desteğimiz uzun yıllar sürecek. Ormanlar ülkemizin bir zenginliği. Biz de bu ülkenin bir markasıyız. Bu ülkenin topraklarından doğmuş bir markayız. Sosyal sorumluluklarımızın olduğunu düşünüyoruz. Destek vermek ve bu rolün içinde yerimizi almak istiyoruz. Gerekli katkıları sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye'mizde örnek bir marka olmak istiyoruz. Yeşillendirmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz ve arkamızdan diğer firmaların da geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'miz için bir şey yapmanın mutluluğunuz yaşıyoruz. Halktan aldığımız gücü sosyal sorumluluk olarak halkımıza geri vermenin keyfini yaşıyoruz. Kınık sahasına ilk etapta 5 bin fidan dikimi gerçekleşecek. İnşallah bu ormanı daha da büyüteceğiz. Ülkemizin zenginliğine inşallah bizim de katkımız olacak" dedi.


"Bu kez de doğayı giydiriyorsunuz"


Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, "Buradaki ağaçlandırma çalışmasını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak tesis ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ağaçlandırma sahası, Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kınık ağaçlandırma sahasıdır. Burada bozuk olan ormanın daha verimli hale getirilmesi için bu çalışmaları yapıyoruz. Geçen yaz bu alan, fidanların dikimi için sürüldü. 5 yılın sonunda fidanlar büyüyecek ve buraya yemyeşil bir orman kazandırmış olacağız. Siz Kiğılı olarak insanları şık kıyafetlerle giydiriyorsunuz. Bu kez de doğayı giydiriyorsunuz. Sizi tebrik ediyoruz" diyerek Suerdem'e Ege Orman Vakfı plaketini takdim etti. - İZMİR

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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