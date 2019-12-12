Kiğılı, Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kiğılı, Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu - Son Dakika Spor

Kiğılı, Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu

6 saat önce

Ünlü giyim markası Kiğılı, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu.

Kiğılı, Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu, System.String[]

Ünlü giyim markası Kiğılı, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin resmi giyim sponsoru oldu.


Ünlü giyim markası Kiğılı ile Göztepe arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bugün gerçekleşen imza töreninde Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcular yer aldı.


İmza töreninde konuşan Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, spora ve sporcuya desteğin Kiğılı markası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.


Kiğılı şıklığının sporculara çok yakışacağını belirten Suerdem, "Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk kapsamında, futbolcularımızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden yöneticilere kadar tüm Göztepe Spor Kulübü ekibini Kiğılı şıklığı ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Taraftarlara ve sporculara özel olarak tasarladığımız koleksiyonu bugün ilk kez sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hazırladığımız özel ürünler ayrıca Göz Göz Mağazalarında da tüketicilere sunulacak" dedi.


Sponsorluk anlaşmasının karşılıklı imzalarla tescillendiği törende konuşan Talat Papatya ise "Her geçen gün büyüyen ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atan futbol takımımız, bugün Kiğılı'nın sponsorluğunda daha büyük bir motivasyona ulaştı. Bu anlamlı iş birliğinin Göztepe Spor Kulübüne ve camiamıza güç katacağına inanıyorum. Zira bu iş birliği ruhsal ve duygusal bir iş birliğidir. Uzun yıllar sürmesini temenni ettiğim anlaşmamızın, iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
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