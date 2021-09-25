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Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu - Son Dakika

Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu

25.09.2021 21:16
Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kiğılı'nın, Bolonya kentinde yeni açtığı mağazasında yapılan imza törenine, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, İtalyan kulübünün başkanı Christian Pavani, ilgililer ve davetliler katıldı.

Suerdem ve Pavani'nin imzaladığı anlaşmayla, Kiğılı 3+2 yıl olmak üzere İtalyan basketbol takımının sponsoru oldu.

Anlaşmaya göre, İtalyan kulübünün adı "Fortitudo Kiğılı Bologna" olurken takımın forma ve sahasında Kiğılı logoları yer alacak.

İmza töreninde, Fortitudo Kiğılı Bologna takımının yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Suerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'ya yıllarca Türkiye'den futbolcuların, teknik direktörlerin geldiğini belirterek "Fakat bir takıma hiçbir marka ismini koymadı. Fortitudo Bologna takımı, Kiğılı oldu. Bu çok önemli bir olguydu bizim için. Hem Türkiye'miz açısından hem kendi markamız açısından güzel bir iş yaptığımızı, Türkiye'mizin bayrağını buraya diktiğimizi düşünüyorum." dedi.

Suerdem, Kiğılı'nın bu anlaşmayla tarih yazdığını ifade ederek "Modanın kalbi burası ve Kiğılı burada tarih yazdı. Modanın kalbinde, ilk defa bir Serie A'daki takımın başına Kiğılı ismi geldi. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu başardık ve Türk bayrağını getirdik, buraya diktik." diye konuştu.

Fortitudo Kiğılı Bologna Basketbol Kulübü Başkanı Christian Pavani de bugün Kiğilı bu anlaşmayı imzalamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Kiğılı çok önemli bir marka. Fortitudo Kiğılı olarak büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim görevimiz bu markanın İtalya'da da tanınmasını sağlamak. Dünyada çok iyi tanınan bir marka. Son derece mutluyuz. Sahaya bunu göstermek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu anlaşma İtalyan basınında da geniş yer buldu.

basketbol, Türkiye, Bologna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu - Son Dakika


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