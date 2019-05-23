Son Dakika Haberleri: Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor

Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor

36 dakika önce

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 52 yıldır erkekleri giydiriyor.

Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor, System.String[]
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 52 yıldır erkekleri giydiriyor. Bir marka yaratmanın değerine inanıyor… Bugün içinde bulunduğu sektöre global rakiplerinin şapka çıkartmasından haz duyuyor… Ece Ceyhun'un haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07 
Ece Ceyhun, KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ekonomi
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