Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor
36 dakika önce
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 52 yıldır erkekleri giydiriyor.
Kiğılı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı
, 52 yıldır erkekleri giydiriyor. Bir marka yaratmanın değerine inanıyor… Bugün içinde bulunduğu sektöre global rakiplerinin şapka çıkartmasından haz duyuyor… Ece Ceyhun
'un haberi...
Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti
Sarar Çiftine Yönelik Soygunda, 4 Günde 10 Kişi Yakalandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır
PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu