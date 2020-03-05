Kiğılı mağazalarından "eve ürün teslim" dönemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kiğılı mağazalarından 'eve ürün teslim' dönemi - Son Dakika Ekonomi

Kiğılı mağazalarından "eve ürün teslim" dönemi

6 saat önce

Kiğılı, online alışverişin adrese teslimat alışkanlığını mağazalarına taşıyor.

Kiğılı mağazalarından

Kiğılı, online alışverişin adrese teslimat alışkanlığını mağazalarına taşıyor.


Kiğılı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, marka, yaşamı kolaylaştıran uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor.

E-ticaretteki eve ürün teslimatı, artık Kiğılı mağazalarında da müşterilerin hizmetine sunulurken, Kigili.com'dan yapılan her alışverişte sunulan eve teslimat hizmeti, artık Kiğılı mağazalarında da geçerli olacak.

İstinye Park Abdullah Kiğılı, Cevahir Kiğılı ve Göztepe Optimum Kiğılı mağazalarında başlayan alışverişte eve teslimat uygulaması ile tüketiciler hem zamandan hem de harcayacakları enerjiden tasarruf edecek.

Cevahir Kiğılı ve Göztepe Optimum Kiğılı mağazalarında, tüm sezonlar ve ürün grupları için 250 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kargo ile ulaştırma dönemi, İstinye Park Abdullah Kiğılı mağazasından yapılan tüm alışverişlerde de geçerli olacak.

Şirket, üç mağazasında başlattığı adrese teslim kargo hizmetini, diğer mağazalarında da hayata geçirmeye hazırlanıyor.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, İstinye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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