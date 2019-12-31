Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak - Son Dakika Ekonomi

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak

6 saat önce

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak, System.String[]

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.

Kiğılı'dan yapılan yazılı açıklamada, Karşıyakalı taraftarların tüm Kiğılı mağazalarından mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim şansına sahip olduğu belirtildi.

Kiğılı tarafından Karşıyaka Spor Kulübü için özel olarak hazırlanan ürünlerin, ocak ayı sonu itibarıyla tüm Karşıyaka Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

Yapılacak lansmanda taraftarları ve futbolcuları büyük sürprizler beklediği bildirildi.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Karşıyaka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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