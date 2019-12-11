"Kiğılı Ormanı" İzmir'de hayata geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kiğılı Ormanı' İzmir'de hayata geçti - Son Dakika

"Kiğılı Ormanı" İzmir'de hayata geçti

6 saat önce

Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nın ilk tohumları attı.

Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nın ilk tohumları attı.


Kiğılı açıklamasına göre, Türkiye genelinde başlatılan kampanya kapsamında #1FİDAN1CAN etiketi ile öncü rol oynayan Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı iş birliği ile fidanların dikimi için harekete geçti.

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Kiğılı Mağazalar Direktör Yardımcıları Yeşim İnanır Koç ve Harun Özkaya ile 11 İzmir mağaza müdürünün katıldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, fidanlar toprakla buluştu.


Kiğılı İzmir mağazalarından eylül, ekim ve kasım ayları boyunca yapılan alışverişler, Kiğılı Ormanı'na katkı sağlarken, fidan dikimi yıl sonuna kadar devam edecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Suerdem şunları kaydetti:


"Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz. Ekosistemin can damarı olan ormanlarımıza, doğaya ve canlı yaşamına dokunmak amacıyla attığımız bu adımda, bizi yalnız bırakmayan tüm duyarlı müşterilerimize teşekkür ederim. Bu farkındalık gücüyle Kiğılı Ormanı'nın sevgiyle yeşereceğine inanıyorum."

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:44 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:44 Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
22:43 Malatya'da 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:41 Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför o anları anlattı - Son Dakika
22:41 Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:44:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kiğılı Ormanı" İzmir'de hayata geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]