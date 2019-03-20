Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı
1 saat önce
Erkek giyim markası Kiğılı, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.
Erkek giyim markası Kiğılı, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu. Şirketin "Light Magic' koleksiyonu katılımcılardan tam not aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:30
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
THY, River Plate'e Sponsor oldu