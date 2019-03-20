Son Dakika Haberleri: Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı

Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı

1 saat önce

Erkek giyim markası Kiğılı, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.

Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı, System.String[]
Erkek giyim markası Kiğılı, sonbahar/kış 2019-2020 koleksiyonunu "maneviyat", "doğa" ve "mistisizm" temalı defileyle modaseverlerin beğenisine sundu. Şirketin "Light Magic' koleksiyonu katılımcılardan tam not aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı THY, River Plate'e Sponsor oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiğılı, özel dönüşümünü podyuma taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]