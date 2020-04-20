Kiğılı siparişleri alkollü mendille beraber teslim ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiğılı siparişleri alkollü mendille beraber teslim ediyor - Son Dakika

Kiğılı siparişleri alkollü mendille beraber teslim ediyor

6 saat önce

Kiğılı, siparişi verilen gönderilerin teslimatını, fatura bölümüne koyduğu alkollü mendillerle birlikte sağlıyor.

Kiğılı siparişleri alkollü mendille beraber teslim ediyor, System.String[]

Kiğılı, siparişi verilen gönderilerin teslimatını, fatura bölümüne koyduğu alkollü mendillerle birlikte sağlıyor.

Kiğılı açıklamasına göre, mağazalarından başlayarak e-ticarette devam ettirdiği önlemleri evlere taşıyan marka, tüketicilere güvenli ve sağlıklı hizmet deneyimi sunuyor.

Kigili.com'dan özenle seçilen tüm ürünler yüksek güvenlikli alanlarda paketlenerek ulaşıma hazırlanırken, gönderilerin tamamı, fatura bölümünde yer alan alkollü mendiller eşliğinde tüketicilerle buluşuyor.

Siparişler, geniş lojistik ağı sayesinde 81 ile ulaşıyor


Pandemiyle mücadele kapsamında; 67 ilde yer alan 226 mağazasında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını, 25 bin metrekarelik genel müdürlük, lojistik ve e-ticaret merkezlerinde sürdüren Kiğılı, güveni ve hijyeni evlere taşıyor.

Düzenli aralıklarla dezenfekte edilen e-ticaret bölümünde hazırlanan siparişler, eldivenli ve maskeli personel aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.

Online mağazadan verilen tüm siparişler, paketlerin fatura bölümüne yerleştirilen antibakteriyel alkollü mendillerle ve Kiğılı'nın geniş ve profesyonel lojistik ağı sayesinde Türkiye'nin 81 iline güvenle teslim ediliyor.


Türkiye'nin bir eksiği kalmasın diye Kiğılı'da her şey var


Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren pandemiyle savaşı sosyal sorumluluk bilinci olarak sürdüren Kiğılı, #Birliktebaşaracağız diyen Türk halkının yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk misyonuyla hareket eden ve Kigili.com'u tüm üreticilerin hizmetine açan marka, alkollü mendil uygulamasını ev-market ürünleri dahil tüm gönderilerde uyguluyor. Temel gıdadan hijyene, kişisel bakımdan bebek ürünlerine kadar birçok seçeneğin yer aldığı Kigili.com'daki her ürün, yüksek güvenlikli bir şekilde adrese teslim ediliyor

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:46 Kaynak: AA

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