Son Dakika Haberleri: Kiğılı Türkiye’de Ormanların Sesi Oluyor
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Kiğılı Türkiye’de Ormanların Sesi Oluyor

1 saat önce

Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandıracağını açıkladı.

Kiğılı Türkiye’de Ormanların Sesi Oluyor, System.String[]

Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandıracağını açıkladı.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Kınık, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:05 
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