Kiğılı Türkiye’de Ormanların Sesi Oluyor
1 saat önce
Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandıracağını açıkladı.
Son dönemde yaşanan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandıracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:05
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