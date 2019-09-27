Son Dakika Haberleri: Kiğılı, yeni sezonda "Light Magic" koleksiyonunu sunacak
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Kiğılı, yeni sezonda "Light Magic" koleksiyonunu sunacak

1 saat önce

Kiğılı, Sonbahar/Kış sezonuna özel hazırladığı "Light Magic" koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor Kiğılı açıklamasına göre, şirketin bu yaz "In Touch" temasıyla hazırladığı 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu ilgiyle karşılandı.

Kiğılı, yeni sezonda

Kiğılı, Sonbahar/Kış sezonuna özel hazırladığı "Light Magic" koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor


Kiğılı açıklamasına göre, şirketin bu yaz "In Touch" temasıyla hazırladığı 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu ilgiyle karşılandı.

Geçen aylarda düzenlenen bir lansmanla kamuoyuna tanıtılan koleksiyona, oyuncu Oktay Kaynarca da dahil olmuştu. Oktay Kaynarca tarafından seçilen özel parçalar yaz sezonunun en çok satan ürünleri arasında yer alırken, gözler Kiğılı'nın kış koleksiyonuna çevrildi.

Açıklamaya göre, yaz koleksiyonuyla büyük bir satış grafiği yakalayan Kiğılı, yeni sezonu "Light Magic" ile karşılıyor. Kaynarca'nın, Sonbahar/ Kış koleksiyonundan seçtiği parçaları gelecek günlerde moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanan markanın yeni koleksiyonu "Maneviyat", "Doğa" ve "Mistizm" üçgeni etrafında şekilleniyor.

Öte yandan, Oktay Kaynarca'nın özel koleksiyonunu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine taşıyan Kiğılı, dizide yer alan tüm ana karakterlerin de kıyafet sponsoru oldu.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Kaynarca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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