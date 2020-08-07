KİHMED, başarıyı ödüllendirdi - Son Dakika

KİHMED, başarıyı ödüllendirdi

Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, (KİHMED) bu yıl Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan ve üniversite sınavlarında büyük bir başarı ortaya koyan imam hatipli kızları yemekte buluşturdu.

KİHMED, başarıyı ödüllendirdi, System.String[]

Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, (KİHMED) bu yıl Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan ve üniversite sınavlarında büyük bir başarı ortaya koyan imam hatipli kızları yemekte buluşturdu.

Yemeğe Kütahya AK Parti Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile mezun öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler dilek ve temennilerini, katılımcılar görüşlerini dile getirdiler.

"KİHMED'e şükranlarımı sunuyorum"

Okul Müdürü Gönül Nalçakan, "Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak ilk proje öğrencilerimizi bu sene mezun ettik. Onlar üniversite sınavlarında bizi çok mutlu ettiler. Bu sene mezun olan 16 öğrenci yüzde birlik dilime girerek ilk 20.000'de yer aldı. Öğrencilerimizden 4'ü ilk 5.000'de yer alarak 1409, 1858, 2193 ve 3006. oldular. 5 öğrenci ilk beş bin ile on bin arasında yer alırken 7 öğrenci de on bin ile yirmi bin arasında bir derece elde etti. Biz başarımızı sadece bununla ölçmüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi de önemsiyoruz. Bu açıdan bakınca tüm öğrencilerimizi TEOG sonuçlarında bulundukları yerden alıp YKS sonuçlarında yukarılara taşıdığımızı görüyoruz. Yüzde 5 ile 9 ile aldığımız öğrencileri yüzde birlik dilime soktuğumuzu, yüzde 26-28 ile aldığımız öğrencileri yüzde ona yükselttiğimizi görünce mutlu olduk. Bu başarı şüphesiz bir ekip işi. Bu ekibin tüm üyelerine, müdür yardımcısı ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu yemek ile bizi onurlandıran KİHMED'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Üniversite sınavlarında üstün başarı gösterdiler"

KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, "Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk proje okulu olarak bu güne kadar hep bizim yüzümüzü güldürdü, göğsümüzü kabarttı. Biz de dernek olarak bu okulumuza ve öğrencilerimize hep destek olduk. Onlara bu okula başladıklarında yurt dışı gezi sözü vermiştik. İki sene önce onlarla 5 günlük güzel bir yurt dışı gezisi yaptık. Onlar bu sene mezun oldular. Üniversite sınavlarında üstün başarı gösterdiler. Onları üniversitelerine uğurlamadan önce son bir kez bir araya getirmek istedik. İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde ancak bu yemeği organize edebildik. Sizlerden tek bir isteğim var, imam hatip camiasının onurlu bir üyesi olarak bundan sonraki hayatlarınızda Allah'ın davasını bir adım daha ileriye götürmek için gayret sarfetmenizdir" diye konuştu.

"Kızlarımız sınavlarda üstün bir başarı göstererek bizim yüzümüzü güldürdüler"

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bu öğrencilerimizin bir kısmı 2012 sonrası eğitimdeki yeni dönemde imam hatip ortaokullarını bitirerek liseye geçiş yapan ve ilk kez üniversite sınavına giren kuşak olması açısından önemli" diye başladığı konuşmasında, "Din öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 21. yüzyıl becerileri bağlamında Anadolu İmam Hatip Liselerinde Yeni Dönem diye isimlendirilen bu dönemde imam hatip liselerimizde program çeşitliliğine gidilmiştir. Bu okullarımızda temel İslam bilimlerinin yanı sıra farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan programlar uygulanıyor. İlimizde de Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uygulayan ilk okulumuz olan Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu sene mezunlarını verdi. Okul yöneticilerimizin liderliğinde öğretmenlerimizin üstün gayretleri ile ilk proje öğrencilerimiz üniversite sınavlarına sıkı hazırlandılar. Biz de milli eğitim müdürlüğü olarak her türlü desteği bu öğrencilerimize sağladık. Sonuçta kızlarımız sınavlarda üstün bir başarı göstererek bizim yüzümüzü güldürdüler. Bu başarının oluşmasında büyük emek sarfeden okul yöneticileri ve tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kızlarımıza bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gözünü kırpmadan savunan insanlar"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Akşemsettinli olmak öğrencisi ve öğretmeniyle bir gurur kaynağı olmak demektir. Akşemsettinden mezun olanlar memleketini, dinini, devletini hiç gözlerini kırpmadan savunan ve savunanların yanında duran insanlardır" diye konuştu.

"Kur'an ile bağınızı hiç bir zaman kopartmayın"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük Türkiye diye bir idealimiz var. Büyük Türkiye'nin sizlerin omuzlarında yükselecektir. Cumhurbaşkanımız da bu anlamda imam hatip nesline güveniyor. Ben sizlerin gözlerinizde bu heyecanı görüyorum.Kur'an ile bağınızı hiç bir zaman kopartmayın" şeklinde konuştu.

"Örnek kişilersiniz"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bu başarı Kütahya için onur verici bir tablo. Yolun başındasınız.En güzel yılannız. Hayat uzun ve meşakkatli. Milli ve manevi değerlerle yetiştiniz. Örnek kişiler olacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Milletvekili İshak Gazel, öğrencilere merhum Aliya İzzet Begoviç'in 'İslam Deklerasyonu' isimli kitabını hediye etti.

Etkinlik, okulu derece ile bitiren öğrencilere plaket ve tüm öğrencilere hediye takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KİHMED, başarıyı ödüllendirdi - Son Dakika
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