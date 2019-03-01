Son Dakika Haberleri: Kihmed'te Mustafa Önsay Güven Tazeledi

Kihmed'te Mustafa Önsay Güven Tazeledi

17 dakika önce

Kütahya İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (KİHMED) olağan genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kihmed'te Mustafa Önsay Güven Tazeledi, System.String[]
Kütahya İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (KİHMED) olağan genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İş-Kur İl Müdürü Kamil Uçan, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar ve çok sayıda yönetici katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Mustafa Önsay güven tazelerken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Murat Çil, Ahmet Durgun, Ahmet Özaltan, Yusuf Çetin, Ali Asan, Sıktı Türk, Hasan Hüseyin Güneş, İsmail Girgin, Erdoğan Bulut, Serhat Yıldız, Adnen Ersoy, Mehmet Demir, Mehmet Yeşil, Melih Sildir, Aziz Özbay, Volkan Mankan, Yusufhan Gedik, Kerem Türküresin, Mehmet Zorlu, Fatih Özbülbül, Ahmet Enliçay, Hasan Asa, Hasan Oruç ve Mehmet Oruç.

KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, 10 yıl önce kurulan derneklerinin Kütahya'da bir çok hizmetin oluşmasında ve gelişmesinde öncülük yaptığını ifade etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

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