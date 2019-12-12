KİK Başkanı Güleç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİK Başkanı Güleç AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

KİK Başkanı Güleç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KİK Başkanı Güleç AA'nın

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güleç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güleç, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını tercih ederek, "Geçmişle günümüzü bir arada gösteren mücadelenin fotoğrafı." dedi.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Güleç, bu karede insanla canlılar arasında sevimli bir ilişkinin yakalandığını, kız çocuğunun gülüşündeki samimiyet nedeniyle bu fotoğrafı tercih ettiğini söyledi.

Güleç, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçerek, "Yaşam mücadeleden ibarettir. Mücadele ettiğiniz zaman kazanma ihtimaliniz vardır. Yeter ki mücadele et kazanabilirsin." diye konuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Kamu İhale Kurumu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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