KİK, Dünya Bankası ile Yemen'deki projelere finansman sağlanmasını görüştü - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın Dünya Bankası ile Yemen'deki kalkınma projelerine finansman sağlanması ve insani yardım operasyonlarına destek konularını görüştüğü bildirildi.

KİK'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Hacraf, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki KİK genel merkezinde bir araya geldi.

Hacraf ve Belac, Yemen'e kalkınma projeleri için finansman sağlanmasının yanı sıra, insani yardım ve kalkınma olanaklarını güçlendirme konusundaki iş birliğini görüştü.

Hacraf, Yemen'de istikrarın sağlanması yolunda atılan adımlarda Dünya Bankasının yapıcı katkılarının büyük rolü bulunduğunu ifade etti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi 4 Nisan'da, KİK ülkelerine Yemen halkına "acil ekonomik destek paketi" sunmaları çağrısında bulunmuş ve "Yemen'deki kardeşleriniz, bu yıkıcı savaş sebebiyle açlık, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede uzun yıllardan beri hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilere de çağrıda bulunan Hadi, Husi milisleri "Yemen'de demokratik ve ulusal cumhuriyetin değerlerine bağlı siyasi bir oluşum olmaya" davet etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.