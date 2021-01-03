KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek - Son Dakika

KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek

03.01.2021 23:55
KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 41. Zirvenin üye ülke liderlerinin katılımıyla salı günü Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenleneceğini duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 41. Zirvenin üye ülke liderlerinin katılımıyla salı günü Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenleneceğini duyurdu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine üye ülke liderlerinin katılımıyla 41. KİK Zirvesi'nin salı günü gerçekleştirileceği belirtildi.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Körfez'deki bağları ve temellerini güçlendirmek için gösterdikleri çaba dolayısıyla KİK ülkeleri liderlerine teşekkür etti.

Hacraf, KİK Liderler Zirvesi'nde alınacak kararların, üye ülkelerin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek için ortak eylem sürecini ilerletmeye yol açacağını ümit ettiğini dile getirdi.

KİK ülkeleri şu ana kadar zirvedeki temsil düzeylerini açıklamadı. 2017'den bu yana Körfez krizine taraf olan ülke liderlerinin zirvelere katılmaması, alt seviyede temsile başvurması dikkati çekiyor.

Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı         
23:55
Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edilen Milletvekili Ersoy: Saldırı söz konusu değil Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edilen Milletvekili Ersoy: Saldırı söz konusu değil         
23:13
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor         
22:51
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü         
22:24
İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu         
21:57
Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi         
21:48
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 00:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei