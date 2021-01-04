KİK, "Suudi Arabistan-Katar sınırının açılması" kararından memnun - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, 41. KİK Zirvesi öncesinde yaşanan bu gelişmenin, zirvenin başarılı olması için sarf edilen samimi çabaların bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacraf, KİK üyelerinin, attıkları bu adımla Körfez birliğini güçlendirmek istediğini kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da yarın gerçekleştirilecek 41.KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.