Son Dakika Haberleri: Kik'ten BM'ye "Husilerin Hudeyde'den Çıkması İçin Çaba Gösterin" Çağrısı

Kik'ten BM'ye "Husilerin Hudeyde'den Çıkması İçin Çaba Gösterin" Çağrısı

37 dakika önce

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Husilerin Hudeyde kentinden çekilmesi için daha etkin bir rol oynamaya çağırdı.

Kik'ten BM'ye
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Husilerin Hudeyde kentinden çekilmesi için daha etkin bir rol oynamaya çağırdı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeyyani ile Griffiths, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen'deki siyasi, güvenlik ve insani duruma ilişkin gelişmeleri görüştü.

Zeyyani, BM'nin Husileri Stockholm Anlaşması'na uymaya ve Hudeyde kenti ile batı sahilindeki limanlardan çekilmeye zorlamak için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Zeyyani ayrıca gıda ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası çabanın yoğunlaştırılarak Yemen halkının sıkıntılarının hafifletmesini istedi.

BM himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Martin Griffiths, Yemen, Birleşmiş Milletler, Körfez İşbirliği Konseyi, Güncel
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