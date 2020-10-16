KİK'ten İsrail'in 5 bin yasa dışı konutun inşasını onaylamasına tepki - Son Dakika

KİK'ten İsrail'in 5 bin yasa dışı konutun inşasını onaylamasına tepki

16.10.2020 02:39
KİK'ten İsrail'in 5 bin yasa dışı konutun inşasını onaylamasına tepki, System.String[]

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasına tepki gösterdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasına tepki gösterdi.

KİK'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada Hacraf, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişletilmesi planlarını tümüyle reddettiğini belirtti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yeni konutlar inşa ederek Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetinin durdurulmasını isteyen Hacraf, bunun Orta Doğu'da barışın önünde büyük bir engel teşkil ettiğini bildirdi.

Hacraf, KİK'in, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkını desteklediğini ifade etti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin çarşamba ve perşembe günleri Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararla 2020'nin, Yahudi yerleşim birimi inşaatlarında en yüksek rakamın görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ifade edilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi, Batı Şeria, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİK'ten İsrail'in 5 bin yasa dışı konutun inşasını onaylamasına tepki - Son Dakika

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