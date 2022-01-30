KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katıldığı "Körfez Güvenliği-3" tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ülkenin doğusundaki Bıgayk kentinde düzenlenen ve 14 gün süren tatbikatın kapanış töreni KİK üyesi 6 ülkeden emniyet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, sivil bir tesis ile patlayıcı yüklü tekneye düzenlenen saldırı ve silahlı soyguna yönelik müdahale canlandırıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, törende yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı birlik içinde olduklarını ve siviller ile sivil tesislerin güvenliğinin tehdit edilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da, Körfez Güvenliği-3 tatbikatının, KİK içişleri bakanlarının kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Haberde, tatbikatta, Körfez ülkelerinin maruz kalabileceği her türlü saldırı ve tehlikeye karşı yapılacak müdahalelerin canlandırıldığı ifade edildi.

Katar haber ajansı QNA ise tatbikatın 4'üncüsünün Katar'da düzenleneceğini duyurdu ancak tarih vermedi.

Körfez Güvenliği tatbikatı daha önce Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmıştı. Suudi Arabistan'daki üçüncü tatbikat ise 15 Ocak'ta başlamıştı.