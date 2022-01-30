Üye Girişi
KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi - Son Dakika

KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi

30.01.2022 00:13
KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katıldığı "Körfez Güvenliği-3" tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katıldığı "Körfez Güvenliği-3" tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ülkenin doğusundaki Bıgayk kentinde düzenlenen ve 14 gün süren tatbikatın kapanış töreni KİK üyesi 6 ülkeden emniyet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, sivil bir tesis ile patlayıcı yüklü tekneye düzenlenen saldırı ve silahlı soyguna yönelik müdahale canlandırıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, törende yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı birlik içinde olduklarını ve siviller ile sivil tesislerin güvenliğinin tehdit edilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da, Körfez Güvenliği-3 tatbikatının, KİK içişleri bakanlarının kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Haberde, tatbikatta, Körfez ülkelerinin maruz kalabileceği her türlü saldırı ve tehlikeye karşı yapılacak müdahalelerin canlandırıldığı ifade edildi.

Katar haber ajansı QNA ise tatbikatın 4'üncüsünün Katar'da düzenleneceğini duyurdu ancak tarih vermedi.

Körfez Güvenliği tatbikatı daha önce Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmıştı. Suudi Arabistan'daki üçüncü tatbikat ise 15 Ocak'ta başlamıştı.

YORUMLAR
500

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Saldırı, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi - Son Dakika


Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor         
00:02
Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı         
21:24
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
00:02 Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor
23:46 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı, yerine Hüseyin Aydın atandı
23:24 Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp hayatını kaybetti
23:21 Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi
22:44 Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar
22:30 Sağlık Bakanı Koca, "Salgının endişe verici dönemi geride kaldı" dedi, Mehmet Ceyhan 6 maddede itiraz etti!
22:04 Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap
22:02 Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor!
22:00 Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden takip etti
21:24 Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 00:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: KİK üyesi ülkelerin katıldığı Körfez Güvenliği-3 tatbikatı sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement