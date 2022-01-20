KİK, Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı yapılmasını istiyor - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, uluslararası topluma " Yemen'deki İran destekli Husilere siyasi çözüme yanaşmaları için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Hacraf, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Yemen krizine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede, krizin çözümü için bölgesel ve uluslararası çabalar da konuşuldu.

KİK Genel Sekreteri Hacraf, "Husilerin terör eylemlerine son vermesi ve Yemen krizinde siyasi çözüme yanaşmaları için uluslararası toplumun baskısı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hacraf, 18 Ocak'ta da yine Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Lenderking'in, Yemen barış sürecini canlandırmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.