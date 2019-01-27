Son Dakika Haberleri: Kikan Aşireti Lideri Timurağaoğlu Vefat Etti

Kikan Aşireti Lideri Timurağaoğlu Vefat Etti

28 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kikan aşireti lideri ve bölgenin kanaat önderlerinden eski milletvekili Hacı Abdülkadir Timurağaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kikan Aşireti Lideri Timurağaoğlu Vefat Etti, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kikan aşireti lideri ve bölgenin kanaat önderlerinden eski milletvekili Hacı Abdülkadir Timurağaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve bir kısmı Suriye'de bulunan Kikan aşireti lideri, bölgenin kanaat önderlerinden Hacı Abdülkadir Timurağaoğlu, gece saat 03.15'te solunum yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Timurağaolu'nun taziyesinin Kızıltepe ilçesi Altıntoprak köyünde olacağı belirtildi.

Kızıltepe'nin önde gelen isimlerinden Hacı Abdülkadir Timurağaoğlu, Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın partisinden 1977-80'de milletvekilliği yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, Hacı Abdülkadir Timurağaoğlu'nu hasta yatağında ziyaret etmişti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Milletvekili, Mardin, Kızıltepe, Körfez İşbirliği Konseyi, 3. Sayfa
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