Son Dakika Haberleri: Kiki başlamadan oyuncularıyla satıldı
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Kiki başlamadan oyuncularıyla satıldı

1 saat önce

Sinemanın yaptığı işlerle adından övgüyle bahsettiren dahi çocuğu Mustafa Miraç Kaya, bugüne kadar görülmemiş bir duruma imza attı.

Kiki başlamadan oyuncularıyla satıldı, System.String[]

Senarist, oyuncu ve yönetmenliğiyle önemli bir çıkış yakalayan Mustafa Miraç Kaya, çocukluğundaki kibrit çöpüyle oynadığı "KİKİ" eğlencesini korku filmi olarak senaryoya döktü yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlendi.

10 Kasım tarihinde çekimlere start vermek için hazırlanan Mustafa Miraç Kaya, film haberlerinin medyada yer almasıyla birlikte ilginç bir olayla karşılaştı. Genç iş adamı Emrah Akyüz,senaryo ve oyuncu kadrosuyla filmin tüm haklarını satın almak için talip olunca anlaşma yapıldı.Yaşar Aydınlıoğlu, Müzeyyen Paksoy, Elif Çapkın, Reyhan İlhan, Ahmet Elbistanlı, Denizgül Demirbilek gibi televizyon ekranlarının ve beyaz perdenin tecrübeli isimlerinden kurulu "KİKİ" isimli sinema filminin oyuncu kadrosu, senaryoları ile birlikte yeni bir yapımcıya iş başlamadan devredildiler.

Körfez İşbirliği Konseyi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
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