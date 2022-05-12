Kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası" alternatif tatil imkanı sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası" alternatif tatil imkanı sunuyor

12.05.2022 12:53
Kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası" alternatif tatil imkanı sunuyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası", doğa güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçilerine alternatif tatil fırsatı sunuyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası", doğa güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçilerine alternatif tatil fırsatı sunuyor.

Eskil Belediyesince irili ufaklı 30 kıl çadırdan yapılan Tuz Gölü'nün kenarındaki "Tuz Gölü Obası"nda konaklayanlar, flamingoları gözlemlemeye yönelik gezilere ve ATV aktivitelerine katılabiliyor, Tuz Gölü yürüyüşleri ve at safari turu yapabiliyor.

Karavanla veya kendi çadırlarıyla kamp yapmak isteyen ziyaretçiler de belirlenen bölgede konaklayabiliyor.

"Tuz Gölü Obası"nın 10 yıllığına işletmesini alan Güney Koreli Seonghoon Kim, AA muhabirine, obanın 29'u yataklı, biri kafe ve restoran olmak üzere 30 kıl çadırdan oluştuğunu söyledi.

Butik otel şekliyle tasarlanan "Tuz Gölü Obası"na gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Kim, şöyle konuştu:

"Salgın öncesi Aksaray Valiliği ve Eskil Belediyesi ile ortak proje geliştirdik. Şimdi ise projemizi tamamladık ve misafirlerimizi bekliyoruz. Çadırlarda konaklama hizmetlerimiz başladı. Karavanla ve kendi çadırlarıyla kamp yapmak isteyen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için de imkan sağlayacağız."

"Tuz Gölünü ve obayı gezmekten son derece memnun kaldık"

Ziyaretçilerden Mehmet Bağdat ise "Tuz Gölü Obası"nı gezmeye geldiğini dile getirdi.

Çadırların içinde modern bir yaşam alanı sunulduğunu anlatan Bağdat, "Tuz Gölü'nü ve obayı gezmekten son derece memnun kaldık. Obada ailelerinizle beraber kalabilir, doğal yaşamın nimetlerinden yararlanabilirsiniz." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz' Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz' Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak

Tuz Gölü, Aksaray, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıl çadırlardan kurulan 'Tuz Gölü Obası' alternatif tatil imkanı sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir
12:45 Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var?
12:40 Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor
11:21 "Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi
12:07 Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti
12:05 Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası" alternatif tatil imkanı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement