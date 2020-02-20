"Kıl kurdu" sanılan hastalığın 10 yıl sonra "polip sendromu" olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıl kurdu' sanılan hastalığın 10 yıl sonra 'polip sendromu' olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

"Kıl kurdu" sanılan hastalığın 10 yıl sonra "polip sendromu" olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Kayseri'de karın ağrısı şikayetine "kıl kurdu" teşhisi konularak 10 yıldır çeşitli ilaçlarla tedavi olmaya çalışan genç, bağırsağında "polip (küçük tümör) sendromu" bulunduğunun belirlenmesi üzerine yapılan ameliyat sonucu sağlığına kavuşturuldu.

Kayseri'de karın ağrısı şikayetine "kıl kurdu" teşhisi konularak 10 yıldır çeşitli ilaçlarla tedavi olmaya çalışan genç, bağırsağında "polip (küçük tümör) sendromu" bulunduğunun belirlenmesi üzerine yapılan ameliyat sonucu sağlığına kavuşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldır karın ağrısı şikayeti olan ve gittiği hastanelerde "kıl kurdu" teşhisi konulan 22 yaşındaki Furkan Türkel, son zamanlarda artan ağrılarından dolayı Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Türkel'e kansere dönüşme olasılığı olan "ailevi geçişli polip sendromu" teşhisi konuldu.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Gündoğan, tarafından ameliyat edilen Türkel, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğan, kalın bağırsağın iç yüzünde düz bir zemin olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak hastamızın kalın bağırsağının iç mukozası binlerce polip ile kaplıydı. Bu hastalık ailevi geçişli olmasına ve nadir görülmesine rağmen kansere dönüşme olasılığı yüzde 100 olan bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığa erken tanı koyup ameliyat ettiğiniz takdirde kansere yakalanma riskini ortadan kaldırıyorsunuz. Hastamızın kalın bağırsağın başlangıç kısmından bitişine kadar tüm mukozası bu hastalıkla kaplanmış haldeydi. Hastalıklı olan kalın bağırsak kapalı yöntem ameliyatla alındı ve hastamıza ince bağırsaktan bir rezerv alanı yapıldı. Ümit ediyoruz ki bundan sonra Furkan normal yaşamını sürdürür hale gelecek."

"12 yaşından bu yana karın ağrısı şikayetim var"

Furkan Türkel de babasını da aynı hastalıktan kaybettiğini aktardı.

12 yaşından bu yana karın ağrısı şikayeti bulunduğunu vurgulayan Türkel, "Daha önce gittiğim doktorlar kıl kurdu olduğunu söylediler. Fakat askere gidip geldikten sonra ağrılarım iyice artmaya başladı. Ağrılarım şiddetlenince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim ve doktorlar beni buraya yönlendirdiler. Hastalığımın ismi FAP hastalığıymış. Ailede genlerden geçen bir hastalık. Ailemde en küçük kız kardeşimde var. Babamızı bu hastalık yüzünden kaybettik. Ben hastalığımın tedavisi konusunda doktorlarıma çok güveniyorum. Burada bana gereken her şeyi yaptılar emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gündoğan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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