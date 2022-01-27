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Kıl payı atlatılan facia kamerada - Son Dakika

Kıl payı atlatılan facia kamerada

27.01.2022 15:02

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolda duran minibüsü sollayan otomobillerle çarpışmamak için sürücüsünün frene basarak yol kenarına kaçmaya çalıştığı kurtarıcı, kendisine arkadan çarpan tırla birlikte sürüklenerek şarampole devrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolda duran minibüsü sollayan otomobillerle çarpışmamak için sürücüsünün frene basarak yol kenarına kaçmaya çalıştığı kurtarıcı, kendisine arkadan çarpan tırla birlikte sürüklenerek şarampole devrildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan olmazken, kurtarıcı tırdan dökülen buğdayın altında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Mustafa A.'nın kullandığı 63 ADH 249 plakalı tır, yolda duraksayan Müslüm T.'ye ait 63 ACE 895 plakalı kurtarıcıya arkadan çarptı. Önüne kattığı kurtarıcıyla birlikte şarampole devrilen tırın içerisindeki buğday, kurtarıcının üzerine döküldü. Kurtarıcı buğday yığınının altında kalırken, kazada yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, karşı yönden gelen bir minibüsün yolda durduğu, arkadan hızla gelen otomobillerin ise minibüsü solladığı görüldü. Kurtarıcı sürücüsünün ise otomobillerle çarpışmamak için frene basıp sağa doğru kaçmaya çalıştığı, o esnada tırın gelip kurtarıcıyı önüne katarak sürüklediği görüldü. Minibüs kaza sonrası yoluna devam ederken, kazayı görenler devrilen araçtakilerin yardımına koştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bilgin/İHA)

Kıl payı atlatılan facia kamerada
Kıl payı atlatılan facia kamerada
Kıl payı atlatılan facia kamerada
Kıl payı atlatılan facia kamerada

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Gaziantep, Şanlıurfa, Müslüm, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıl payı atlatılan facia kamerada - Son Dakika


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