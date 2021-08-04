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Kılavuz: "Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür" - Son Dakika

Kılavuz: "Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür"

04.08.2021 15:08
Kılavuz:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başta Mersin olmak üzere ülke genelindeki yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Maalesef hepimizin canları, ciğerleri, yürekleri cayır cayır yandı, kavruldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başta Mersin olmak üzere ülke genelindeki yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Maalesef hepimizin canları, ciğerleri, yürekleri cayır cayır yandı, kavruldu. Orman yangınları sebebiyle çok derinden yaralandık, sarsıldık" dedi.

Mersin'deki orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde temaslarda bulunan Kılavuz, "El birliği ile gönül birliği ile inanç birliği ile Mersin'de Allah'a şükürler olsun bir dayanışma örneği sergilendi. Çok ciddi orman yangınları gerçekleşti ama bir taraftan da bir dayanışma, birlik, kardeşlik ruhu da ortaya konulduğunu yakından görme imkanına sahip olduk. Birçok insanımızın evi, ahırı yandı. Ama bunlar güçlü devletimizin, büyük ülkemizin kudreti ile hepsi yerine gelecektir. Giden mal olsun, can olmasın" ifadelerini kullandı.

"Yangınlar siyaset üstü bir mesele"

Mersin'de yoğun olarak Silifke'nin Yeşilovacık, Boğsak, Yenikaş, Aydıncık ilçesinin Soğuksu'da yangınların olduğunu kaydeden Kılavuz, "Yangınlar söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Bazen ufak çaplı yangınlar gerçekleşmiş olsa da genel olarak söndürülüyor. Devletimiz, hükümetimiz, Mersinimizin çok değerli valisi, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, basın mensupları canla başla mücadele ettiler. Ellerinden gelenin fazlasını ortaya koydular. Mersin'e yakışan da bu birlik, beraberlik. Dar ve zor günde o dayanışmayı ortaya koymak gerekir. Neticesinde bu siyaset üstü bir mesele. Milli bir dava, milli bir mesele. Senlik, benlik olayı veya böyle bir ayrışma, bölünme süreci içerisinde olunacak bir konu değil" diye konuştu.

"Yalan yanlış açıklamaların milletimize yararı olmayacaktır"

Kılavuz, yangından etkilenen insanların feryat içerisinde evleri yanarken, ormanlar yanarken, toplum adına sorumluluğu olan insanların daha çok duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Bu olgunluğu, asaleti sergilemeleri de tarihi bir görev olduğunu ifade etmek istiyorum. Zaman zaman elbette insanların sitemleri olabilir. Bunlar birilerinin fitne ve fesadına, nifak tohumu ekmelerine sebep olmamak gerekiyor. Bir taraftan da maalesef düşündüren, kahreden şey, biz canımızla, yeşil vatanımızla, evlerimizle mücadele ederken bazı sorumsuz insanların bazı sözleri insanın canını ağrıtıyor. Bugün bu yangınların söndürülmesi adına insanlara moral vermek gerekirken, böyle yakışıksız birtakım söylemlerle hareket etmek yakışmayacak bir davranıştır. Yalan, yanlış açıklamaların olduğunu da görmekteyiz. Bu siyaset, rant, çıkar elde etmek amacıyla yapılan açıklamalardır. Ayrıca bizim içimizi yakmaktadır. Milletimize, devletimize hiçbir yararı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Bizim için tarihi bir sorumluluktur"

"Türkiye'yi aciz duruma düşürmeye çalışanlar, dış kaynaklı böyle bir kargaşaya, huzursuzluğa, çatışmaya sebebiyet vermek için misyonerlerin sahada olduğunu da gördüğümü ifade etmek istiyorum" diyen Kılavuz, şöyle devam etti; "Bu dönem seçim çalışmasına çıkar gibi, karşılıklı siyasi bir dille konuşurcasına hareket edenlerin üzülerek olduğunu beyan etmek istiyorum. Her ne olursa bu vatan hepimizin, devlet hepimizin devleti. Bunları kınıyorum." Yangından etkilenen insanların yanına gidip moral, destek olmak gerekirken bölücü, yıkıcı, can acıtıcı sözlerin hiçbir siyasetçiye yakışmayacağının altını çizen Kılavuz, "Sosyal medyada büyük bir felaket tellallığı yapanlar var. Bunların çoğunun sahte hesaplardan olduğunu görmekteyiz. Sürekli insanlarımıza kaygı, endişe oluşturmaya yönelik bazı ajanların olduğunu gözlemliyoruz. Devletimizi ve milletimize her dönemde içeriden ve dışarıdan bazı satılmış hainlerin olduğunu gördük. Türk'ün ve Türkiye'nin düşmanı her dönemde olmuştur. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili olduğunu biliyoruz ama bu vatanının, devletin, bayrağın uğruna isimsiz kahramanlar çoktu. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür" dedi.

Kılavuz, insanların acılarını paylaştıklarını ve derinden hissettiklerini de sözlerine ekleyerek, devlet olarak yaraların sarılacağının altını çizdi. Gerekli çalışmaların, hasar tespit çalışmalarının vakit kaybetmeden başlandığını da belirten Kılavuz, "Bu sıkıntı hepimizin sıkıntısı. Tek tek insanlarımız ziyaret ediyoruz. Onların üzgün olduğu yerde bizim mutlu olmamız mümkün değildir. Biz eğer insanlarımız huzurlu, mutluysa yüzümüz güler. Muhteşem bir fedakarlık, samimiyet örneği sergileniyor. Bu milletin mensubu olmaktan bir kez daha şeref duydum. Herkes her şeyini ortaya koyuyor. Yanmayı, ölmeyi göze alarak, ormanlarımıza insanlarımıza sahip çıkıyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Kılavuz: Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür
Kılavuz: Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür
Kılavuz: Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür

Milliyetçi Hareket Partisi, Siyaset, Mersin, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılavuz: 'Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür' - Son Dakika


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