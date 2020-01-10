Kılavuz Gençlik binlerce öğrenciye hizmet verdi - Son Dakika
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Kılavuz Gençlik binlerce öğrenciye hizmet verdi

6 saat önce

Kocaeli'deki üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında binlerce öğrenciye hizmet verildi.

Kılavuz Gençlik binlerce öğrenciye hizmet verdi, System.String[]

Kocaeli'deki üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında binlerce öğrenciye hizmet verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ödüllü gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli'nin üniversite evresinde eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren Akademi Üniversite'ye 2019 yılı içinde üniversite gençleri yine büyük ilgi gösterdi. Akademik, sosyal ve salon programları başta olmak üzere üniversite öğrencileri için fırsat haline gelen Akademi Üniversite, 2019 yılında hem Kocaeli Üniversitesi ve hem de Gebze Teknik Üniversitesi'ne yönelik 9 bin 300 öğrenciye hizmet verdi. Akademi Üniversitenin yabancı öğrencilere yönelik faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci birimi ise 2019 yılı içerisinde bin 600 misafir öğrenciye kılavuz oldu.


Kılavuz Gençlik Modeli'nin uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi de 2019 yılında çok sayıda misafir öğrenciye kolaylık sağladı. Akademi Üniversite ve Uluslararası Öğrenci Birimi yıl boyunca Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri öğrenci kulüpleriyle çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. Toplantılar neticesinde yapılan faaliyetler artarken öğrenci kulüplerine çalışmalar kapsamında hem birçok alanda destek verildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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