"Kılavuz Gençlik Modeli" Örnek Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan ve ödül kazanan "Kılavuz Gençlik Projesi" Türkiye'ye örnek oluyor. Akademi Üniversite birimi bünyesinde; akademik kamplar, dil kursları, kültürel etkinlikler, kitap okumaları ve gençliğe yol gösterecek organizasyonlar düzenlenen proje üniversite gençliğine kılavuz oldu.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE

"Kılavuz Gençlik Projesi" gençlerin farklı disiplinler çerçevesinde entelektüel, sosyal, kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile tasarlanmış bir gençlik modeli. Akademi bünyesinde hedef kitleyi oluşturan üniversite gençlerine yönelik sosyal ve yabancı diller alanında eğitim ve seminerler düzenlenerek dünyaya bakış açılarının ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılında Akademi Üniversite birimi, Akademik YDS Kursları, İslam Düşüncesi Okumaları, Siyasal Düşünceler, Tarihi Okumaları, Tematik Kamplar ve Motivasyon Kampları gibi başlıklar altında birçok gence hizmet verdi.

AKADEMİK OKULLAR

Kılavuz Gençlik Modelinin üzerinde durduğu bir proje olan akademi okullar Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören gençlerin akademik çalışmalarında rehberlik ediyor. Gençleri, Kocaeli ve dışından birçok akademisyenle buluşturarak onların ufkunun ve vizyonunun gelişmesini amaçlayan ve bu amaçları doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi, KOÜ Öğrenci Konseyi, kulüpler ve çeşitli STK'larla ortak faaliyetler yürüten bir çalışma alanı oluşturuldu.

KURSLAR

Gençlerin yabacı dil konusunda yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için tecrübeli ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dil kursları eğitim alanında gençler için büyük kolaylıklar oluşturuyor. Arapça ve Genel İngilizce Kursları başta olmak üzere birçok dil kursu hizmeti veriliyor.

KİTAP OKUMALARI

Kılavuz Gençlik Modeli'nin kitap okumalarıyla gençler ufuklarını genişletme şansı bulurken, çağdaş dönemde öne çıkan kavram, tema ve olayların kavranması ve düşünürler ışığında bunlara ilişkin analizlerin ve orijinal yorumların katılımcılar tarafından üretilmesi okumaların temel amacını teşkil ediyor.

TEMATİK KAMPLAR

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik üniversitesinde eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik, belli konular çerçevesinde doğa ile içi içe geçirilen tematik kamplar yapılırken, tarih kampı, dil kampı, siyaset kampı, mühendislik kampı ve edebiyat kampı gibi konular etrafında gerçekleşiyor. Ayrıca ders çalışma yoğunluğu içinde olan gençler, doğa kamplarına ve çeşitli etkinliklerin olduğu motivasyon amaçlı kamplara yönlendirilerek ruhsal ve bedensel manada da destek sağlanıyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER BİRİMİ

Kılavuz Gençlik Modeli'nin eğitim münasebetiyle yurt dışından gelen öğrencilere yakından ilgilenirken, Kocaeli tanıtılıyor.Uluslararası Öğrenciler Birimi hem kendi bünyesinde hem de Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesiyle birlikte çeşitli projeler yürütüyor.

2018 YILINDA YAPILAN PROGRAMLAR

2018 Akademik eğitim yılı içinde Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde üniversiteli öğrencilere yönelik birçok program yapıldı. Gençlerin kültürel yönlerini artırmak amacıyla yaptığı kültürel gezilerle gençlerin il içinde ve il dışındaki kültürel ve doğal öğeleri tanıma şansı verildi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencilere yönelik şehre ve üniversiteye adaptasyonunu hızlandırmak ve Kılavuz Gençlik Modeli'nin faaliyetlerinden haberdar etmek için okulların ilk haftasıyla beraber bir hafta boyunca stant çalışması yapıldı.

GENÇLERLE BAŞ BAŞA KONFERANSLARI

Akademi üniversite bünyesindeki gençlerin, medeniyet değerleri ile buluşması ve toplumsal bilinçlerinin geliştirilmesi bağlamında rol model ve uygulamadan gelen kişilerle bir araya geliyor. Bu çerçevede siyasetçi, kanaat önderi, bilim adamı, bürokrat ve sivil toplum yöneticisi gibi kişiler tarafından birçok konferans verilirken, gençler aktif biçimde faaliyete katıldı. Bu kapsamda yapılan "Orta Doğuda ki yeni Dizayn"konulu konferansa toplam 550 öğrenci eşlik etti.

MİSAFİR OL GEL BANA PROJESİ

Uluslararası Öğrenci Birimi, ülkelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrencilerimiz gruplar halinde evlerde ağırlanıyor. Bu projeyle hem ülkemizi daha iyi tanıtmak ve anlatmak hem konuyla alakalı Kocaeli halkında farkındalık oluşturmak hedefleniyor. 2018 yılı içerisinde bu çerçevede 25 farklı program düzenlendi.

ORYANTASYON PROGRAMI

Kocaeli'yle yeni gelen uluslararası öğrencilerin şehir yaşamına daha kolay adapte olmalarını ve sosyal hayatın içerisine daha kolay girebilmeleri amaçlanıyor. Bu projeden 2018 yılında 165 uluslararası öğrenci faydalandı.

KOCAELİ CUMHURİYET VE GENÇLİK FESTİVALİ

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali 28-29 Ekim 2018 tarihlerinde İzmit Milli İrade Meydanında gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Gençlik Festivaline iki gün boyunca 22 bin kişi katıldı. Çeşitli etkinliklerin ve yarışmalı oyunların olduğu festivalde, yeni bir yazılım oluşturularak katılımcıların oyunlardan elde ettiği puanlara göre 1135 kişiye hediye dağıtımı yapıldı. Ekin Uzunlar, Gripin, Aydilge, Kolpa, Fettah Can gibi sanatçılar konser verirken, 29 Ekim günü Merkez Bankası önünden festivalin gerçekleştirildiği Milli İrade Meydanına doğru halkın yoğun katılımıyla Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı korteji yapıldı.

GENÇ ŞEHİR PROJESİ

Genç fikirleri yarıştıran ödüllü Genç Şehir proje yarışmasıyla binlerce genç kendi projesini sergileme alanı buldu. Dört farklı kategoriden oluşan "Genç Şehir Proje Yarışması" ile gençler hem kazandı hem de şehirlerine katkı sağladı. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sundu.