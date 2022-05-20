Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak

20.05.2022 17:25
Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak

Samsun'un Havza ilçesinde Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı yapımına ilişkin Havza Belediyesi ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı yapımına ilişkin Havza Belediyesi ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aytaş arasında imzalanan protokolle, bir süre önce mesire alanı ilan edilen Kılavuz Ormanı'ndaki alan, Havza Belediyesine devredildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan projenin onaylanmasının ardından Havza Belediyesi tarafından Kılavuz Ormanı'nda 18 hektarlık alanda rekreasyon ve mesire alanı olarak kullanılmak üzere çalışma yürütülecek.

Özdemir, alanda hem Havzalılara hem de bölge insanına hitap edecek, turizme katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunun için belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Kentsel dönüşüm maddesi meclisten geçti Kentsel dönüşüm maddesi meclisten geçti Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Sebahattin Özdemir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement