Son Dakika Haberleri: Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti
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Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

1 saat önce

Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı, 2 makinist hayatını kaybetti

Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti, System.String[]

Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.


Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

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Makinist, Bilecik, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 
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