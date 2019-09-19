Son Dakika Haberleri: Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü (2)
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Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü (2)

54 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü (2)

Makinist, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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