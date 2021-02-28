Kılavuzlar Köyü ikinci kez karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar Köyü ikinci kez karantinaya alındı.

Burdur'da artan koronavirüs vakalarına bağlı olarak karantinaya alınan köy sayısı çoğalıyor. Kuyubaşı, Beyköy, Kızılyaka, Bayır, Kozağaç, Mamak ve Çamköy Köyü'nde sonra şimdi de Kılavuzlar Köyü karantinaya alındı. 15 günde karantinaya alınan 8. köy olan Kılavuzlar köyünde 8 kişide pozitif vakaya rastlanıldığı ve 12 kişinin de temaslı olduğu öğrenildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kılavuzlar Köyü'nün giriş ve çıkışları Jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karamanlı'ya bağlı Kılavuzlar köyü, 18 Eylül 2020 tarihinde karantinaya alınmış ve 14 günlük karantinanın sonunda tedbirler kaldırılmıştı. - BURDUR