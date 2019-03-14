Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin düzenleme

Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

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