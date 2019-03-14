Son Dakika Haberleri: Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin düzenleme

Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin düzenleme

1 saat önce

Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.

Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin düzenleme, System.String[]
Bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatının sahiplerinin, yetkilendirildikleri hizmet sahası dahilinde acentecilik ile sigortacılık gibi kıyı tesislerine ve gemilere hizmet veren işlerle iştigal edememesine ilişkin kısıtlama kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 

Sigorta, Ekonomi
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