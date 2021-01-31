Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

31.01.2021 14:07
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

Karatay Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, burada yaptığı konuşmada, Karatay'daki başarının sırrının ekip çalışması olduğunu söyledi.

Eğitim yatırımları, kentsel dönüşüm çalışmaları, fiziki ve sosyal hizmetler, kültürel yatırımlar ve diğer önemli projeler hakkında da bilgi veren Kılca, şunları söyledi:

"Teşkilatımız, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz, komisyonlarımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, personelimizle bu bir ekip çalışmasıdır. AK Parti Teşkilatlarımız, tüm kademeleriyle fedakarca hizmet üretmeyi, şehirleri ve ülkemizi daha ileriye taşımayı merkezine almıştır. Bizler de bu düsturla durmadan, yorulmadan çalışmaya, yarınlara güzel işler bırakmaya devam ediyoruz. Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bizler teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışan büyük bir aileyiz. Mahallelerdeki hizmetlerimizin takipçileri ve gözümüz, kulağımız olan değerli teşkilat mensuplarımızla ve ilçe yönetimimizle birlikte Karatay'ımıza dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Hasan Kılca, AK Parti, Hisarcık, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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