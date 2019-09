Kılca'dan camiler ve din görevlileri haftası kutlama mesajı

Camilerin medeniyetimizdeki yerinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Kılca, "Camilerimiz, istiklâlimizin yegâne simgeleri ve vatan tapuları, varlığımızı ayakta tutan mabetleridir. Yerel yönetimler olarak bizler de birlik ve beraberliğimizi arttıran, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendiren camilerimizin hayatın her alanında varlığını sürdürmek adına her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CAMİLERİMİZ MEDENİYETİMİZİN MÜHRÜ VE TAPULARIDIR

Camilerin ve din görevlilerinin yüzlerce yıllık geçmişi boyunca birçok önemli misyonlar üstlendiğine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıblegahımız Kâbe'nin yeryüzündeki şubeleri ve Allah'ın evleri olan camilerimiz, dinimizin ve istiklâlimizin simgesi olarak yükselen huzur, birlik ve ibadet mekânlarımızdır. Camilerimiz, Cenab-ı Hakk'a yönelen simalarımızın, kalplerimizin ve bedenlerimizin buluştuğu yerlerdir. Yine camilerimiz, hürriyet ve istiklâlimizin yegâne simgeleri, vatan tapularımız ve varlığımızı ayakta tutan kıymetli mabetlerimizdir. Üzüntülerimizi giderdiğimiz, moralimizi müspet anlamda düzelttiğimiz, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz ve pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimiz; aynı zamanda birbirimize merhamet etmeyi ve acıları paylaşmayı öğrendiğimiz mabetlerdir. Camiler aynı zamanda birer ilim, irfan ve ahlak yuvalarıdır. Asırlarca milletimiz, 'Ben gerekirse susuz, güneşsiz, ekmeksiz yaşayabilirim. Fakat camisiz yapamam, yaşayamam' diyerek; gökyüzünü andırır kubbelerle, şaheser minarelerle yaşadığı beldeleri nakış nakış işlemiştir. Bizler de medeniyetimizin her biri bir şaheser olan mekanları korumak, yaşatmak, ihya etmek ve hayatın her alanının yanı sıra her anında var olmasına katkı sunmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Camileri din görevlilerinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirten Başkan Hasan Kılca, mesajını şöyle tamamladı: "Din görevlilerimiz, namaz vakitleri başta olmak üzere camiden ayrılamamakta, zamanlarının büyük bölümünü camilerde geçirmektedirler. Zira bu kardeşlerimizin ve büyüklerimizin görevleri yalnızca namaz kıldırmak veya ezan okumakla sınırlı değildir. Aslında ilgilendikleri sadece camiye gelen vatandaşlarımız da değildir. Neredeyse günün her saatinde insanlarımızla beraber olan din görevlilerimiz, evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim öğretiminden özel günlerde duasına, hastasından cenaze merasimine, kısaca gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına kadar herkesin ve her kesimin hocası olarak günün her saati hizmet halindeler.

Ben bu vesileyle; güzel ülkemizin her tarafında, mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına fedakarca gayret gösteren, topluma rehberlik ve önderlik eden, yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün din görevlisi kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal edenlere Cenab-ı Hakk'tan rahmet niyaz ediyor, Rabbimden minarelerimizden yükselen yüce daveti ve namazın aydınlığını ülkemizin üzerinden eksik etmemesini diliyorum."