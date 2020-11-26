Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret

26.11.2020 11:40
Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde gönüllü bağışçılarla da bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, korona virüsü atlatan vatandaşlara, immün plazma bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret ederek Konyalı plazma ve kan bağışçılarıyla bir araya geldi. Ziyaretinde plazma ve kan bağışçılarını tebrik eden Başkan Hasan Kılca, korona virüsü atlatan vatandaşlardan plazma ve kan bağışında bulunmaları çağırısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık yöneticileri ve sağlık çalışanlarının tüm dünyaya örnek bir çalışmaya imza attığını, bu sayede sürecin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne vurgu yapan Hasan Kılca, bu kapsamda Türkiye'nin plazmanın destekleyici tedaviyi de dünya genelinde başlatan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Ülke genelinde tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca çalışarak önemli başarılara imza atarak kahramanlık hikayeleri yazdıklarını aktaran Kılca, "Sağlık çalışanlarımız, bu süreçte gerçekten fedakarca canla başla çalışıyor ve büyük bir mücadele veriyor. Kızılayımız da bu bağlamda önemli bir katkı sunuyor. Korona virüs hastalığını atlatarak sağlığına kavuşan vatandaşlarımızdan plazma kan alınarak tedavisi devam edenlere destek olunuyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak bu konuda çok hassas hareket ediyoruz. Bu kapsamda korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşlarımızın hem de çalışanlarımızın sağlığı adına birçok kararlar aldık. Söz konusu çalışmalar neticesinde de 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk belediyelerden olduk. Dolayısıyla belediye olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı düşünerek süreci hassasiyetle yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bağışınızla bir insana hayata tutunmasına vesile olabilirsiniz"

Kılca, bu süreçte plazma ve kan bağışının da oldukça önem kazandığının altını çizdi. Her bağışın bir insana umut olacağını dile getiren Kılca, "Özellikle hasta sayılarının ciddi artış gösterdiği bugünlerde çok daha dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. Ülkemiz, birçok ülkeye göre salgından çok daha az etkilendi ancak bizim kaybedecek bir canımız bile yok. Tedbirler ölçeğinde vaka sayımızı sıfıra indirmek zorundayız. Salgına karşı üstün gelen hücreler koronavirüs tedavisini başarıyla atlattıktan sonra başka hastalara da umut oluyor. Bu doğrultuda plazma bağışçıları başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir. Vatandaşlarımızın bir başka insanın hayatına el uzatmaları için bağışçı olmaları çok önemli. Unutmayalım ki her kan ve plazma bağışı bir can bağışıdır. Tedavisi tamamlanan hemşehrilerimizi gönüllü bağışçı olmaya davet ediyorum. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla, el birliğiyle bu salgını atlatacağız inşallah" diye konuştu. - KONYA

Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret
Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret

Hasan Kılca, Kan Bağışı, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılca'dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika


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